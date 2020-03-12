新冠肺炎疫情延燒，連帶影響國內觀光！然新科技便利，也能讓出遊更便利，利用手機APP購票，減少現金交易更安全！台北轉運站於11日宣告『台北轉運站APP』註冊會員突破8萬大關，同時APP裡服務也增多，可節省排隊購票時間外，還推出「買多省多」的小資優惠，對喜歡旅行或省交通費的人來說，可是小確幸。

2019上線的「台北轉運站APP」改變了台灣人搭客運的習慣，從每次返鄉旺季都必須出現排隊人龍，到現在，只要秀出票證的QR－CODE就可以馬上登車的現況。對許多離鄉遊子的都會上班族來說，更是有感，現在只要隨時隨地在手機上利用APP購票即可。

家鄉年長者有打算上台北來看孫子或旅遊，住在台北的孫子還可以預先透過手機幫阿公阿嬤買好票，然後利用這APP分票給他，住在鄉下的阿公阿嬤也不用去客運站排隊買票，只要拿出手機秀出「台北阿孫透過APP分給他的預售票」就可搭車啦！全家出遊或是員工旅行，甚至畢業旅行也OK。

台北轉運站APP註冊會員突破8萬大關，服務也越加完善。（台北轉運站APP 提供）

全新年度，APP的服務陣容更加堅強，除了統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣等4家客運外，即日起增加「國光客運」加入服務，習慣搭乘國光客運的消費者要記得趕緊下載APP，馬上取得購票優惠。

越來越多人使用的『台北轉運站APP』，在設計理念上以改變民眾購票習慣為主，如「查」、「訂」、「付」、「取」、「退」、「驗」等票證服務，只要透過APP，就可以一指搞定。透過APP訂位，同時也有旅運商城提供推薦伴手禮、租車、美食旅遊票劵等服務。

為了慶祝『台北轉運站APP』上線且突破8萬大關的會員數，只要民眾下載APP購票，就可以享受超棒的票價折抵優惠。如車票票價201-400元折10元；401元以上折20元，可說是買越多省越多。

目前新冠肺炎疫情延燒，相對於鄰近亞洲、歐美，台灣疫情相對穩定。公路總局也已要求國道客運業者提升防疫措施，包含要求乘客搭車前需量體溫，若民眾有發燒狀況或不戴口罩，將可拒載。對抗病毒，除用肥皂勤洗手，戴口罩，也要多運動增加免疫力，如宅在家太悶，至戶外寬敞空間，多接觸大自然也是對健康有益。

(中時電子報)