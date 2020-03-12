一名62歲婦人，12日下午在北捷蘆洲站裡，疑與其他乘客發生口角，竟聲稱自己的包包內有一把刀，婦人隨即進入車廂離去。乘客告知站長後，行控中心立刻通報捷運警察尋找婦人下落。

警方最後在忠孝新生站攔下該名婦人，並從她的包包內搜出一把水果刀，婦人一度情緒激動，她供稱刀子本來就放在包內，她搭捷運是要返家，否認有企圖傷人的意圖。警方將婦人帶回新生南路派出所偵辦，訊後，全案將依社維法送辦。

台北捷運蘆洲站驚傳有人帶刀，激動婦在忠孝新生站被攔，帶回大安警分局調查。（林郁平社）

(中時 )