捷運蘆洲站驚傳有人帶刀 激動婦被帶回警局 16:172020/03/12 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷運驚傳有人帶刀激動婦被帶回警局。（圖取自維基百科） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名62歲婦人，12日下午在北捷蘆洲站裡，疑與其他乘客發生口角，竟聲稱自己的包包內有一把刀，婦人隨即進入車廂離去。乘客告知站長後，行控中心立刻通報捷運警察尋找婦人下落。 警方最後在忠孝新生站攔下該名婦人，並從她的包包內搜出一把水果刀，婦人一度情緒激動，她供稱刀子本來就放在包內，她搭捷運是要返家，否認有企圖傷人的意圖。警方將婦人帶回新生南路派出所偵辦，訊後，全案將依社維法送辦。 台北捷運蘆洲站驚傳有人帶刀，激動婦在忠孝新生站被攔，帶回大安警分局調查。（林郁平社） (中時 ) #捷運蘆洲站 #北捷 #婦人帶刀 #警方 #捷運 #忠孝新生站 #警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 捷運狼又犯案 車廂內公然「直射」女大腿 15:232020/03/09 社會 宜蘭壯圍火警 1婦人不治 15:432020/03/09 社會 養貓婦人眼睛感染「弓漿蟲」引發視網膜脈絡膜炎 14:292020/03/10 生活 捷運工地旁 新店一度積淹水 04:102020/03/11 地方新聞 基隆檢疫婦人趴趴走 林右昌子弟兵轟市府 15:572020/03/11 政治 台南市警察局裝水神生成機 員警免費領取抗菌液 22:092020/03/11 生活 騎車載檢疫婦人 基隆衛生局惹議 04:102020/03/12 地方新聞 買不到口罩抓狂咆嘯 婦開車欲撞藥師 13:212020/03/12 社會 公務員警察晉升訓練延後 高階文官培訓暫停 15:002020/03/12 政治 被趕下機的婦人已懷孕 指揮中心事前並不知情 15:512020/03/12 生活 社會熱門新聞 英國媽媽飛機上演活春宮 孩子在旁當觀眾 - 社會 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 社會 海陸大戰艦艇兵 海軍司令震怒：通通汰除或撤職 - 社會 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。