代表北台灣房市市況的風向球今公布2月份結果，六大觀察指標僅有來客組數下跌，其餘五項皆持平，連續3個月亮藍燈，專家分析，受到疫情影響，不少業者銷售信心持續下探，但2月下旬疫情有穩定控制，加上228連假，房市反倒有倒吃甘蔗情況。

根據住展風向球顯示，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月29.7分減少0.8分，分數已連續5個月下滑，對應燈號則已連續3個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2月風向球受到新冠肺炎疫情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控制得宜，民眾購屋意願似乎逐漸回升。

2月預售屋建案推案量約三百餘億元，與1月水位差不多，2月新釋出的成屋供給戶數也與1月大致相同，大約有500餘戶左右，在來人組數與成交組數方面，指標建案來人組數平均每周約為17.9組，較前月的每周21.6組，減少3.7組，減幅持續擴大。

何世昌指出，雖然2月份新成屋、預售屋供給量未減少，但業者的銷售信心卻持續下探，2月份再降至不足0.5萬批，創下歷史單月新低。這意味著近期開賣的建案大多採取「佛系賣房」策略，銷售態度相當消極。

何世昌指出，雖然2月份來人量減少幅度甚大，但成交量卻僅微幅萎縮，顯示目前願意出門看屋的消費者買房誠意度較高，多數建案的成交比反而往上升。其次，2月最後一週適逢228連假，且拜疫情穩定之賜，當週來人量與成交量激增，已回到疫情發生前的水準，整個2月房市市況呈現開低走高、倒吃甘蔗的狀況。

若進一步分析，北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，北市除了新開出的指標建案還有高人氣之外，各行政區建案2月單週平均來人組數多已跌至個位數。如此慘況比前一波房市低點2016年還低人氣。

何世昌認為，假如3月國內疫情獲得穩定控制，利空可能會逐漸鈍化，不排除風向球會反彈至黃藍燈。但即便如此，疫情已經蔓延且衝擊到全球主要經濟體，可能會因此拖累到台灣經濟，國內就業市場展望疲弱恐對房市不利，建議賣方應適度讓利以免夜長夢多。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)