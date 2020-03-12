基福公路科技執法上路，首晚取締達11件。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基福公路科技執法上路，首晚取締達11件。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市基福公路道路筆直鮮少彎道，一到半夜便頻傳汽機車有前往飆速，更產生的惱人噪音，讓當地居民不堪其擾，為了改善車輛擾民的問題，基隆市警局採購設置「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，並於10日正式上線，首日特別到基福公路進行首測，共取締超速車輛8件，噪音車輛3件，警方指出將跨大執法範圍，持續在違規熱點進行取締。

貫通基隆及新北市平溪之間的基福公路全長約30公里，道路筆直成為汽機車友絕佳的飆速勝地，市議員林旻勳說，警方執法將以行車速度超過規定及測得噪音超過分貝數的車輛進行舉發，他指出，超速及深夜噪音問題長久一直困擾暖暖居民的汽機車，終於有了改善方法，之後源遠路、東碇路及碇內街等地段也是執勤重點，他指出，該移動式雷達測速會不定時在各大路口或易肇事地段執法，若執行成效不錯，他會在審查預算裡建議多購買幾台。

警察局交通隊也表示，該設備在車輛經過監測點時，超過速限及噪音分貝值就會拍照，並同步記錄車輛行駛速度及所產生的噪音分貝數，超速者依道路交通管理處罰條例舉發，有噪音疑慮的車輛則將相關數據上傳主管機關本市環保局通知車主複驗，如有超標情形依「噪音管制法」處罰，警察局也呼籲民眾若發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，也可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，共同維護居住安寧。

(中時 )