新冠肺炎紓困特別條例，行政院今天公布8部會共11項子法。其中中小企業營運資金貸款補貼，每家上限5萬5千元；受影響事業所需振興資金，利息補貼上限以22萬元。政務委員龔明鑫表示， 原則上紓困先行，振興緊接推出。

11項子法，共有衛福部、經濟部、文化部、交通部、農委會、內政部、原民會及客委會等8部會提出的紓困及振興辦法，另有衛福部定的防疫隔離補償辦法、員工薪資費用加倍減除辦法、及生產設備與原物料徵用調用作業程序及補償辦法。

衛福部在相關辦法中，提及停診醫療機構的補償，營運困難醫療機構的紓困都包含在內。文化部對新冠肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法中提及，申請相關補助者若為事業者，最高補助250萬元，自然人最高補助6萬元。

經濟部的子法中說，受疫情影響而發生營運困難的產業包括製造業、服務業及其他經認定的產業，而事業方面，包括小規模商業，以及中小企業等。

龔明鑫日前表示，中小企業紓困利息補助有3種狀況，包括補貼原舊貸款利息，銀行同意展延貸且減免利息者，補助1年，按中華郵政定存1年期機動利率1.06％補貼；其次企業承諾不減薪不裁員，政府會提供10成信用保證，並提供2.095％全額利息補貼6個月，貸款上限500萬元；最後則是疫情受到控制後，企業需要振興貸款，政府提供8到9成信用保證，按中華郵政兩年期定存機動利率1.09％補助。

經濟部子法中也明定，受影響中小企業營運資金貸款補貼，每家補貼金額以5萬5千元為上限，另外，受影響事業所需振興資金，將由信保基金提供最低8成最高9成信用保證，保證期間免收手續費；中小企業辦理相關貸款，得補貼一年利息，每家事業補貼金額以22萬元為上限。

交通部辦法中，對遊覽車、小客車租賃等公會，也有短專案輔導培訓，每次補貼 以300萬為限，為期6個月；計程車客運業的營業車輛，每輛每月以補貼500公升汽柴油為上限，每公升補貼4元，為期6個月等。

內政部對困難國家公園事業也提出紓困辦法，從2月起提供3個月補貼，依遊客量減少程度不等，最高可全額補助。農委會對農糧業、漁業、畜牧業、休閒農業，或經公告的農產業及事業都有相關補助及補貼。

此外，原民會另提出行動支付回饋，每消費 100元給予50元回饋；並有部落景觀優化補助可申請。客委會也提出客庄產業展售 及行銷推廣活動及旅遊消費獎勵。

龔明鑫表示，時程上會配合疫情指揮中心節奏推動，紓困先行，振興部分視疫情控制後，會緊接著推出。8部會涉及行業包括農業、製造業、服務業，交通旅運業都納入。有些紓困貸款不限產業，包括中小企業都可申請，內容在紓困重點在融資協助，很多企業受到業務影響，資金周轉不靈，營運成本補貼部分，包括稅費等項目，振興除抵用券外，還有其他消費措施。而國際疫情控制後會啟動國外觀光客來台加碼方案。

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(中時 )