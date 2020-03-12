受到新冠肺炎疫情衝擊，台北故宮今年1、2月參觀人數較去年同期減少50萬人次，包括南、北院的門票收入及文創收入均受到重擊。且因疫情全球爆發，今年規畫中的國際交流借展計畫也生變。

台北故宮12日於立法院進行業務報告，針對新冠肺炎疫情，館方自2月14日起已實施調整開放時間、暫停定時導覽、增加室內換氣量、停辦或延期室內群聚活動等措施，入館也都要經過體溫檢測，吳密察表示實施以來曾發現2位日本遊客發燒超過37度半，當下立即限制不得入館且持續追蹤確認2人只是一般感冒而非新冠肺炎患者。

受疫情衝擊，故宮統計1、2月總參觀人數相較去年同期減少了50萬人次。因疫情影響門票收入的評估，北部院區2個月合計較預算分配數短缺了8800餘萬元；南部院區參觀人次雖較去年同期增長，但門票收入仍較預算短缺了520餘萬。

疫情影響參觀人潮與門票收入，文創商店也大受影響，北部院區合計2個月下來較去年同期收入減少6千300多萬，故宮院長吳密察表示，也將針對受疫情衝擊的相關廠商提供紓果方案，包括下修承銷商申請續約的結帳金額，從4萬調降為2萬元；並將現有合作開發廠商契約延長1年提供營運緩衝等。

不僅人員防疫，部分立委也擔心故宮文物本身是否經得起疫情，立委范雲詢問「大規模消毒是否會傷害文物？」吳密察表示所有的文物均是在密閉空間內管控良好，沒有開放性受到污染的問題。

立委林奕華、萬美玲等則質詢文物的國際交流展出是否受到影響，吳密察指出，包括原訂4月因應東京奧運而籌備赴日本的新媒體藝術展確定延後；5月本將於故宮開展的《教廷瑰寶：梵蒂岡宗座圖書館珍藏》將延至明年3月；原定8月與蒙古共和國博格達汗冬宮博物館合作的「清代四大活佛展」，則還在商議是否延期，或先以故宮現有的文物策展。

(旺報 )