智邦(2345)宣布，與苗栗石虎田流域的農民們合作，在苗栗楓樹窩正式立牌契作石虎田，在苗栗石虎田流域參與石虎米契作，並將此次參與契作的兩畦水田取名為「生態饗樂園」和「多元共享水田」，希望以實際的行動力轉化為影響力，讓更多人注意到關懷台灣土地的生態價值，智邦表示，石虎田流域收復活動所體現的價值，與智邦長期以來堅信的「Making Partnership Work」理念相同，這其中的包括了尊重生態、多元發展，而智邦也希望，透過參與此次活動，能夠帶動更多人對於石虎生態、乃至於台灣不同面向的生態環境的關注重視。

智邦總經理李志強表示，關懷土地不是出多少錢的事，希望透過智邦的影響力和領導力，帶動員工以及供應鏈夥伴一起來做對台灣有意義的工作，即石虎生態流域收復，最重要的是從智邦透過行動，來實踐想法並發揮影響力。

智邦2019年下半年於苗栗竹南建立新的生產基地，招募在地的員工擴大生產，此次智邦所參與契作的兩畦石虎田，分別取名為「生態饗樂園」、「多元共享水田」，智邦表示，「生態饗樂園」的取名，希望傳達反映的快樂共生的價值，在友善耕作的水田裡，生態豐富又多元，是各種動物跟昆蟲玩耍的樂園，也可以讓人類悠遊其中的樂園；而「多元共享水田」，則希望傳達的是多元與共享的價值精神，因為，透過生態體系中萬物相互作用的多元性，才讓水田的土地擁有更豐富的養分，進而能孕育出更飽滿的稻穗，就如同智邦是一個多元化的大家庭，讓不同背景的同仁能發揮所長，得到應有的尊重與關懷。

(時報資訊)