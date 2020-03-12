晟銘電出手護盤 將買回自家股票3500張 16:422020/03/12 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晟銘電（3013）為維護股東權益，即日起將啟動庫藏股機制，擬在9～18元區間，買回自家股票3,500張，預定買回之期間109年3月13日～109年5月11日。 晟銘電今年前2月營收達7.06億元，年減21.7％，公司將於6月12日舉行股東常會。 (工商 ) #晟銘電 #護盤 #股東權益 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息是救命藥？專家：小心爆更大災難 14:032020/03/08 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 00:032020/03/10 財經 集火高殖利率股 官股護盤 單日大買90億 04:102020/03/10 產業特刊 外資殺不下去！台積電急拉力挺 台股翻紅收漲25點 13:052020/03/10 財經 聯德控股-KY擬搬出庫藏股救市 10:172020/03/12 財經 《電子零件》「疫」制股價，聯德控股擬派庫藏股護盤 11:592020/03/12 財經 《金融股》中信金去年ROE 13.04％、ROA 0.72％，EPS 2.16元 14:492020/03/12 財經 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 鍾南山：6月可以期待結束疫情 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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