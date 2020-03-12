晟銘電（3013）為維護股東權益，即日起將啟動庫藏股機制，擬在9～18元區間，買回自家股票3,500張，預定買回之期間109年3月13日～109年5月11日。

晟銘電今年前2月營收達7.06億元，年減21.7％，公司將於6月12日舉行股東常會。

(工商 )

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