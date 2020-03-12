商務部：陸將支持口罩等醫療物資對外供應 16:382020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續蔓延全球，大陸商務部12日表示，中國將進一步擴大國際和地區合作，分享疫情防控經驗，對有關國家，特別是疫情較重國家和地區，給予幫助，中國政府將繼續支持出口企業組織口罩等醫療物資對外供應。 商務部強調，今年以來，新冠肺炎疫情對包括中、歐在內的各國貿易發展都帶來了不同程度的影響，全球產業鏈受到干擾。但中國經濟長期向好的趨勢不會改變，中歐貿易良好的發展勢頭不會改變，中國將在相互尊重、合作共贏的原則基礎上，同歐方深化務實合作，推動中歐貿易持續健康發展。 (工商 ) #全球 #商務部 #醫療物資 #對外 #供應 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸力穩外貿外資 將推長期政策 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 美國商務部持續延長華為豁免期至5月15日 09:502020/03/11 財經 《國際產業》華為豁免期，美商務部再延至5月15日 10:522020/03/11 財經 抗疫反守為攻 陸展開國際救援 04:092020/03/12 焦點新聞 台灣供應鏈金融 疫外現生機 04:102020/03/12 產業特刊 疫情拖累 全球經濟復甦蒙塵 04:102020/03/12 全球財經 義情嚴重 陸受邀7人抗疫團隊急馳援 04:102020/03/12 國際大事 伊朗醫療嚴重不足 陸輸出防疫經驗 04:102020/03/12 國際大事 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 鍾南山：6月可以期待結束疫情 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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