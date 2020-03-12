新冠肺炎疫情持續蔓延全球，大陸商務部12日表示，中國將進一步擴大國際和地區合作，分享疫情防控經驗，對有關國家，特別是疫情較重國家和地區，給予幫助，中國政府將繼續支持出口企業組織口罩等醫療物資對外供應。

商務部強調，今年以來，新冠肺炎疫情對包括中、歐在內的各國貿易發展都帶來了不同程度的影響，全球產業鏈受到干擾。但中國經濟長期向好的趨勢不會改變，中歐貿易良好的發展勢頭不會改變，中國將在相互尊重、合作共贏的原則基礎上，同歐方深化務實合作，推動中歐貿易持續健康發展。

(工商 )