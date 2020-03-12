2月有交易戶數180.4萬戶 創100年9月新高 16:382020/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所12日公布，2月台股集中市場有交易戶數持續攀升，越過180萬戶大關，達到180萬4,410戶，較1月有交易戶數173萬餘戶，增加約7.3萬戶。 證交所並公布，2月集中市場成交量週轉率6.26％（1月5.16％）；當沖成交值占比26.12％、平均每日當沖戶數50,648戶（1月各為26.14％、45,546戶）；ETF成交值占比8.02％（1月6.3％）；自然人成交值比重方面為59.28％（1月為59.21％）、外資成交值比重26.37％（1月26.41％）。 (工商 ) #戶數 #證交所 #當沖 #成交值 #成交值比重 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨業查負面信用資料 3／31上路 04:102020/03/09 證券．權證 《證交所》和潤企業、長興納入台灣中型100指數成分股 08:012020/03/09 財經 《證交所》外資上周在集中市場賣超548.19億元，今年來破2千億元 12:502020/03/09 財經 《證交所》證交所喊話：防疫有成＋基本面有撐，台股跌幅相對少 15:402020/03/09 財經 台股失守萬一 金管會、證交所信心喊話 04:102020/03/10 產業特刊 《證交所》2月上市公司營收年減4.12％，半導體、生技、食品逆風飛 08:022020/03/11 財經 《證交所》達能3月12日起恢復普通股交易 08:022020/03/11 財經 《證交所》大銀微系統明起開放融資融券交易 17:052020/03/11 財經 證交所13日審議瑞磁生技-KY股票上市案 18:082020/03/11 財經 《證交所》ABC-KY明日上市審議 07:442020/03/12 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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