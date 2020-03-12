證交所12日公布，2月台股集中市場有交易戶數持續攀升，越過180萬戶大關，達到180萬4,410戶，較1月有交易戶數173萬餘戶，增加約7.3萬戶。

證交所並公布，2月集中市場成交量週轉率6.26％（1月5.16％）；當沖成交值占比26.12％、平均每日當沖戶數50,648戶（1月各為26.14％、45,546戶）；ETF成交值占比8.02％（1月6.3％）；自然人成交值比重方面為59.28％（1月為59.21％）、外資成交值比重26.37％（1月26.41％）。

(工商 )