新冠病毒肺炎顯然是2020年國際大事，沒人知道這場疾病風暴何時停歇，它最棘手的地方在於，初期感染的症狀不明顯，甚至病毒檢測都經常失準，有時要一而再、再而三的複檢才能確定，這是因為新冠病毒目前的2種檢測法，都有頗常的空窗期，使得初期感染時，很難發現病毒特徵。

生活科學(livescience)報導，如果您在美國，醫護人員很可能會用一個長的棉花棒擦拭喉嚨後部，然後將該樣品送去進行測試，這叫做「咽拭法」；而在中國大陸，則採用「驗血法」。「咽拭法」檢測的是聚合酶鏈反應測試，也稱為PCR；而驗血法則是檢查血液中的特異性抗體。

約翰霍普金斯大學( Johns Hopkins Center)傳染病專家阿梅絲‧安達利亞博士(Dr. Amesh Adalja)說，這兩種測試都能在幾個小時內看到結果，不過咽拭法的PCR抗體測試，正在研發快篩的步驟，能在一個小時內獲得結果，但尚未完全可用靠。

PCR檢測，是調查病毒中的特定遺傳物質，研究人員將提取其核酸，該核酸保存病毒的基因組。然後研究人員使用一種稱為「逆轉錄聚合酶鏈反應」的技術，補全基因組的某些區域，這樣可為研究人員提供了一個較大範圍的樣本，然後與新冠病毒SARS-CoV-2進行比較。

新冠病毒具有近30,000個核苷酸，有核苷酸與其他病毒是一致的，無法當成特徵，因此現在的PCR測試，僅針對新冠病毒特異的100個核苷酸來比對，如果檢體樣本中發現有2個核苷酸符合，那麼就是陽性反應；如果僅發現1個核苷酸，則被視為「不確定」；如果未檢測到2個相同基因，則視為陰性。

從上述說明就可得知，「咽拭法」或叫PCR檢測，要是樣本的病毒量太低，沒有足夠並完整的核苷酸，那麼就有可能出現「不確定」或是「陰性」的結果。

相比之下，驗血就沒有找不到病毒的問題，這個方法是尋找人體為抵抗病毒而產生的特定抗體。要是檢測到抗體，就為陽性反應。

驗血法有一個好處，就是即使患者已經自然康復，它也可以檢測抗體，了解這位患者曾經罹病，相比之下，PCR檢測，僅在患者生病時才可以檢測病毒。

然而，這兩種檢測方法都有失準的可能，PCR檢測的問題在於，要是樣本過早採集，病毒太低，就會失效；而驗血法的問題也類似，要是人體尚未產生針對該病毒的抗體，同樣也可能出現「感染，卻陰性」的結果。人體大約一周的時間，才能產生足夠的抗體。

而且更棘手的是，一項小型研究顯示，新冠狀病毒患者的傳染力最強的時期，就是染病初期，反而是隨著病情的發展，病況嚴重以後，傳染力可能開始下降，使得防疫更困難。

(中時電子報)