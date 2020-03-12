台中市政府教育局與財團法人研揚文教基金會、千附實業公司合辦「2020台中市藝術光點—校園藝文圓夢計畫」，將巡迴豐原南陽國小、北屯仁美國小、北區篤行國小、霧峰四德國小及大肚大忠國小，舉辦世界繪本暨插畫展。副局長方炳坤12日出席南陽國小開幕式，鼓勵學童認識繪畫，提升美學涵養及藝術賞析能力。

方炳坤表示，感謝研揚文教基金會及千附實業協力贊助，相信這項計畫不僅讓參與學生增強繪畫鑑賞能力，拓展美感視野，也能讓市民看見企業回饋社會的用心與責任，盼嘉惠更多學子，吸引更多企業支持校園藝文。

教育局說，「2020台中市藝術光點-校園藝文圓夢計畫」，除「世界繪本暨插畫巡迴展」外，還有e-school繪本創意數位化教材、台北藝術探索見學之旅、藝術好好玩校園戲劇巡演等四大主軸，活動內容豐富。

教育局強調，研揚文教基金會及千附實業更邀請九歌兒童劇團到5校巡迴演出，遴選各校32名高年級學生（弱勢學生優先）參與為期三天兩夜的台北藝術探索見學之旅，拓展學生美感視野及五感體驗。

(中時 )