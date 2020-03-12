新冠肺炎疫情持續延燒，再加上高齡化社會來臨，醫療相關人才需求大，有感於此趨勢，亞洲大學今年新設護理學院、醫健學院新設醫學檢驗暨生物技術系，首屆將招收學士後護理系學生45名、醫技系60名，另也針對視光、物理治療等系增加招收名額，盼培育更多醫療生力軍。

亞大校長蔡進發指出，亞大醫院營運至今3年多，不但為中部地區民眾健康把關，也建立優良口碑，更是亞大學生見習、就業場域，帶動學生參加護理、聽語、視光、醫技或職能治療等相關「證照師」國考，包括心理、社工及健管等系都因此有高就業率、月薪上看50K，是校內熱門科系。

醫健學院院長李信達表示，隨著新冠肺炎疫情升溫，醫療檢驗量能勢必提升，也將帶動醫療檢驗人力需求，亞大為此增設醫檢暨生技系，並分為「醫學檢驗」、「生物技術」組，藉以培育AI精準醫療醫事檢驗專業人才。學生修習完專業科目並經1學期臨床實習後可報考醫事檢驗師，另也規畫「精準生物醫學」及「智慧醫檢」等特色課程供選修。

該校同時增設護理學院，其中，護理系學士班每年招收100名、去年首度開辦的碩士班有15個名額，此外，今年首度招收的學士後護理系即日起開放報名至5月20日。護理學院院長吳嬅姍說，學士後護理系學生僅需修習基礎醫學、護理專業及實習課程，修業年限為3年，開放大學、科大畢業生報考。

此外，針對現有的物理治療系、視光系，亞大特別增加招生名額。物治系主任歐秀中說，配合政府長照2.0政策及老年化時代來臨、健身風氣盛行，去年增設的設「物理治療學系」招收35個名額、今年增加至50個。

視光系主任曾榮楷強調，因手機、電腦等產品普遍，去年視光系第一屆畢業生創下高考86.8％通過率、較全國平均通過率18.5％高許多，今年招生名額從90個增加至100個，盼培養更多視光保健人才。

(中時 )