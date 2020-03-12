新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，即時通訊平台 LINE 宣布，為了協助台灣的政府機關有效傳遞正確的官方資訊，將為中央政府一二三級機關與縣市政府提供「公共服務」帳號，讓政府機關在近期的防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導；未來在緊急需求時，LINE 也將放寬訊息上限，讓政府機關發布攸關民生、防災、防疫等資訊，方便台灣民眾掌握最新動態。

由於 LINE 正是在 2011 年日本東北大地震之後誕生，其創立目標就是要讓每個人都能在重要的時刻，與最親近的親友快速有效的溝通，確保安全，減少損失。LINE 台灣董事總經理陳立人表示：「為應對這次新型冠狀病毒肺炎疫情，我們透過 LINE 平台上的各種服務與技術，匯聚政府各部會、與在地夥伴的資源一起做出各種努力。我們希望做我們真正在行的事，並且把我們在行的事做到最好，才能發揮 LINE 的優勢讓我們的用戶受益。因此，除了開放「公共服務」帳號，我們也採取一些舉措希望能協助台灣民眾掌握正確的資訊，也希望幫助居家檢疫者或隔離者，安心居家，居家健康。」

新冠肺炎疫情蔓延期間，衛生福利部疾病管制署便利用「疾管家」帳號（ID: ＠taiwancdc）推播跟防疫相關的資訊，讓將近200萬的台灣民眾掌握正確的官方宣導訊息，達到即時有效的溝通。

即時通訊平台 LINE 宣布提供政府機關申請公共服務帳號。(摘自LINE官網)

LINE 促進正確的訊息流通

除了提供政府機關可申請 LINE「公共服務」帳號，傳遞正確資訊外；LINE 也積極優化旗下平台來配合防疫。自疫情爆發以來，LINE TODAY 協助中央流行疫情指揮中心隨時發佈疫情最新資訊。對於重大的防疫資訊， LINE TODAY 會以首頁加強宣導。截至2020年3月8日止，疫情新聞總瀏覽量達1.3億，平均每天不重複的瀏覽人次達54萬人次。此外，LINE TODAY 在台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、MyGoPen、蘭姆酒吐司四家專業的民間查核夥伴的協助下，也利用「防疫闢謠報你知」以及首頁下方的「謠言破解」專區，隨時指正網路上的錯假訊息。截至2020年3月8日止，「謠言破解」專區累積超過126則與新型冠狀病毒肺炎相關的闢謠查核文和澄清文，總瀏覽量達300萬，有效聚合正確的防疫措施與資訊，方便用戶傳散分享。

新冠肺炎防疫期間，為促進正確資訊的溝通，LINE 透過 LINE TODAY、與事實查核機構合作等方法，有效聚合正確的防疫措施與資訊。(摘自LINE官網)

當醫療用口罩成為重要的防疫物資，如何更便利的買到口罩也成為用戶最迫切的需求，因此台灣團隊從規劃到上線，48小時之內通力協作於2020年2月5日在 LINE SPOT 中推出「口罩地圖」，串接健保局的公開資料，讓全台用戶只要打開 LINE，都能根據所在位置，尋找就近的口罩販售藥局與數量，LINE SPOT 團隊也持續根據疫情發展新增各種防疫補給地圖（點此瀏覽）。此外，2020年3月9日亦公告即日起，LINE 廣告平台一律暫停接受醫療口罩廣告，在所有廣告版位中嚴格禁止刊登醫療口罩廣告。

提供線上內容讓用戶安心居家

LINE 在台灣推出的 LINE TV 與 LINE MUSIC 的線上影音串流內容，這兩種線上服務14天免費體驗序號已提供給新北市、桃園市、新竹市、基隆市、宜蘭縣等地方政府作為居家檢疫包；自2020年3月18日起，LINE MUSIC 的體驗序號將全面開放給全台用戶，作為居家的生活調劑；另外， LINE 也集結韓國、台港的漫畫創作者，分別自2020年3月10日與2020年3月17日起，在數位漫畫平台 LINE WEBTOON 上推出防疫特輯，以自發性的創作內容，接力傳遞溫暖的正能量，為讀者和社會打氣。

(中時電子報)