通霄鎮公所營造友善洽公環境，將在大門口左側設置透明電梯。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所獲內政部營建署補助650萬元，辦理公所建築耐震補強工程，10日舉辦開工祈福儀式，為營造友善洽公環境，公所加強無障礙設施，由建築師規畫在大門左側增設透明電梯，讓行動不方便的鄉親，可直接搭乘電梯前往2、3樓洽公或參加活動，預計7月完工。

通霄鎮公所建築物已有40多年歷史，經評估建物耐震功能有待補強，經中央補助經費，委由合格建築師規畫設計，11日上午由鎮公所主祕張安全帶領全體公所同仁，在公所大門設香案祈福耐震補強工程順利平安。行政室指出，此工程工法主要以建物4角做補強，基本上同仁還是能在所內辦公。

鎮長陳漢志指出，施作工程將使公所建物在結構方面，符合政府的耐震標準，另外為打造友善洽公環境，工程將在面對大門的左側空間，同步附掛1台透明景觀電梯，搭配無障礙步道，讓行動不方便的鄉親能直接搭電梯，上到2、3樓洽公、活動，整體工期約花費200個工作天，預計7月完工。

陳漢志提到，公所內設有調解委員會，常有民眾進出，有時看到乘坐輪椅的身障者或行動不便的長者，還要爬樓梯才能上到3樓辦事情，實在很不方便，因此期待耐震補強工程能夠盡速完成、造福鄉親，也呼籲民眾於施工期間經過工地要注意安全。

(中時 )