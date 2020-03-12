台東戶外景點眾多，也無確診案例，歡迎民眾包車探訪。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情延燒，義大利1天日新增1797新冠肺炎病例，更宣布全國「封城」，台東縣雖未有確診案例，但觀光業飽受衝擊成了觀光「慘」業，其中9人座包車旅遊導覽司機生意更是銳減成1成，上個月甚至還有司機「掛蛋」，只能咬牙苦撐。

台東風景秀麗，無論海線或山線都有獨特景觀，三五好友相約9人座包車旅遊導覽，搭著火車或飛機一到台東就有專屬司機帶著旅客探訪私密景點，享受台東最美風景及最新鮮空氣成為近年來旅客最佳選擇。

但新冠肺炎爆發以來影響甚巨，從事9人座包車旅遊導覽已有5年資歷的邱昱銘說，真的很慘！新冠肺炎爆發前遊客如織，馬來西亞、港澳、日本及大陸自由行到台東遊客很多，完全不擔心沒有客人，但新冠肺炎爆發後，觀光業大受影響，僅剩下1成的營業額，甚至還有人整個月都「掛蛋」。

邱昱銘表示，不知道影響層面如此之深如此之廣，以往淡季每個月都還有4到5萬元收入，旺季更高達7到8萬元收入，自疫情爆發後甚至連幾千元都不到，但貸款仍是要繳、孩子還是要吃飯，已經有朋友撐不下去要將車輛賣掉。

只能利用時間自我充電！邱昱銘面對慘況，他也只能多參加旅遊協會規劃的座談，藉此自我提升，但會規畫私密景點，打造戶外的小旅行，其實台東並無確診案例，遊覽車大家不敢搭乘，9人座小客車反而是最佳選擇，到台東探訪戶外景點，吸收新鮮空氣，養肺又清心。

邱昱銘表示，很多同業都慘到沒有收入，急需政府紓困貸款，他覺得振興抵用券800元金額太低，並不足以吸引觀光客，應該提高至先前3600元相同，才能大大提高消費慾望，最重要的是希望這次疫情能儘快度過。

(中時 )