藝人范少勳首次擔任實境節目主持人，在《阮三个》第二季深受夥伴楊貴媚、索艾克肯定，觀眾也紛紛給予高度的讚許。本周節目中，3人合力製作民宿招牌，在處理招牌木樁的過程中，范少勳不小心將自己手上一小塊皮削掉，但他反應冷靜淡定，反而是在一旁的工作人員驚呼：「小心！」大家才發現原來他受傷了。

范少勳、楊貴媚、索艾克聯手製作民宿招牌。（圖／公視提供）

楊貴媚得知范少勳受傷相當擔心，要求他趕快去洗手處理傷口，沒想到范少勳反而安撫大家，「只是一小小塊皮而已」。回想起范少勳見血，楊貴媚表示：「那時候他的手血一直冒，他還說沒關係，所以說這個小孩是很有毅力的，而且是很倔強的，他想要做完他就是要做完。」說完不忘虧索艾克：「要是他一定會說『我不行了，交給你們做了』。」

最後完成的民宿招牌令眾人十分滿意，就連楊貴媚也說：「自己做完以後好有成就感喔！現在的招牌看起來就是高雅！就是那種一間房間可以收8888元的那種六星級民宿！」范少勳也感動地說：「我們共同完成了那些事情，我覺得是很有團隊感的。我其實也沒有想過媚姊會在那邊用電鑽、一起刷油漆；這個招牌不是我一個人完成的，是我們三個人一起建構了這個招牌、這個家。」

經歷過第一季訓練的主廚索艾克，提到經營民宿最大的困難點，他毫不遲疑地說絕對是「早起」，原來他本是晚睡晚起的類型，「早起幫客人或是同事做早餐真的是地獄，但還好因為在民宿裡作息變得正常，早睡早起所以一下就適應了」。他也提到第一天起床看到范少勳已經開始在幫忙做早餐，製作人原本還擔心索艾克會不會緊張怕工作被搶走，沒想到索艾克笑說：「但其實我內心超開心的，想說第二季應該可以輕鬆過了！」

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(中時電子報)