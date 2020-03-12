今日確診新冠肺炎的40多歲女性曾前往愛爾蘭、比利時旅遊，搭乘長途飛機期間是否造成機艙環境污染，中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳表示，目前還沒有機艙環境的採檢報告，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則再次提醒，保持手部清潔才是防疫的最重要策略。

今日確診新冠肺炎第49例的40多歲女性曾前往愛爾蘭、比利時等地旅遊，期間搭乘長途飛機，日前也曾有前往義大利旅遊的一家四口機上染疫，對於病毒是否會污染機上環境，並造成造成類似的群聚感染，張上淳提到，確診者停留越久，污染的可能性越高，但目前還沒有機艙環境採檢的相關報告。

張上淳解釋，症狀嚴重的病人病毒量也越高，更容易讓病毒污染環境，而確診者待在同一空間中的時間越長，造成的污染越大，因此以往都會對確診個案前後兩排的旅客進行追蹤或採檢。

陳時中則提醒，手摸得到的地方都是最可能沾染病毒的，因此自己搭機的時候，只要是摸得到的地方都會擦乾淨，同時陳時中再次重申手部清潔是防疫的最重要策略。

(中時 )