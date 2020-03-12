宅經濟當道，OTT影音平台自製內容決勝負！台灣大哥大旗下影音串流平台myVideo與七十六号原子合作推出首部原創作品《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，預告上線短短三天觀看次數即破萬，備受期待。myVideo今(12)日也宣布，《76号恐怖書店之恐懼罐頭》將於3月15日起獨家播出，並於每周日午夜零點首播挑戰觀眾膽量。

myVideo表示，這部由myVideo與七十六号原子合作的首部原創作品《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，共集結《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》等共四齣改編自PTT Marvel板（靈異版）的人氣故事，緊接著《租屋》後續接檔的三部劇集，分別由陳庭妮、張書偉、鄭人碩、林暉閔、喜翔、王為等優秀演員領銜主演。《76号恐怖書店之恐懼罐頭》也是myVideo首次嘗試的「新創電影」，每集約20分鐘，可讓用戶利用通勤的零碎時間，快速追完節奏緊湊的劇集。myVideo用戶可使用APP、電腦線上看，凱擘／台灣大寬頻有線電視用戶透過大螢幕觀影，恐怖指數更加倍；同時myVideo還加碼推出每集首播日限時免費看優惠。

myVideo近年來積極提升平台獨家內容比例，除了推出自製戲劇，更跨界與「金穗獎」合作，將於3/27晚間7點獨家線上直播「第42屆金穗獎頒獎典禮」，邀國人一同見證台灣好電影誕生。此外，myVideo也陸續推出4K專區、家人共享等線上新功能，優化使用者體驗；最近因疫情關係，許多民眾減少外出機會，帶動每日觀看時數成長三成，單次付費用戶數更較前期大幅成長46%，預料這波新劇上檔將再帶動一波收視熱潮。

myVideo戲劇館從3月19日起推出強檔跟播韓劇《那個男人的記憶法》，由金東旭、文佳煐、李鎭赫主演，講述因罹患「過剩記憶症候群」，而把一年8,760小時的細節悉數牢記的新聞主播，以及忘卻人生重要時光女演員的浪漫愛情劇。此外，還有已上檔由人氣偶像玉澤演退伍後的首部作品，講述可透過雙眼看見對方死前最後畫面超能力的韓劇《The Game：倒數計時》（每周四、五更新），以及朴海鎮、趙寶兒主演的韓劇《Forest森林》（每周四、五更新）。若想回味已播畢的人氣燒腦台劇《想見你》、韓劇《浪漫醫生金師傅2》、韓劇《金牌救援》，也可至myVideo免費看。

不讓戲劇館專美於前，myVideo電影館近期也推出多部單次計費強片，包括河正宇、李秉憲、馬東石主演的韓國災難動作片《白頭山：半島浩劫》、巨石強森《野蠻遊戲：全面晉級》、描述知名戰役的《決戰中途島》、布萊德彼特主演《星際救援》、影史最賣座動畫片《冰雪奇緣2》，以及艾德華諾頓自編自導自演，獲金球獎提名的《布魯克林孤兒》等；「0元強片」專區也推出入圍金馬獎8項大獎的國片《灼人秘密》、韓國影帝宋康昊主演的《密陽》。另外，myVideo也參與「嘉義國際藝術紀錄影展」，民眾不僅可免費入場參觀，還有機會獲得myVideo豪華月租7天免費看序號卡。

(中時電子報)