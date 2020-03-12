石牌某醫院傳疑似病例 莊人祥：採檢陰性已排除 16:352020/03/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石牌某醫院傳疑似病例 莊人祥：採檢陰性已排除。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳石牌大型醫院將一名新冠肺炎疑似病例收治一般病房，遭院方反駁為子虛烏有。中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今表示，該疑似病例已完成採檢，排除了感染新冠病毒的風險。 (中時 ) #疑似病例 #莊人祥 #採檢 #石牌 #排除 #陰性 #新冠肺炎 #新型冠狀肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠非典型症狀加強採檢 04:102020/03/08 生活新聞 鍾南山研發新檢測方法 助排除疑似病例 12:082020/03/09 兩岸 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 隔離衣恐撐不過1個月 安泰醫院啟用獨立採檢室 17:052020/03/10 生活 院內感染再擴大 台灣新增2確診 04:092020/03/11 焦點新聞 東港安泰醫院 設獨立採檢室 04:102020/03/11 地方新聞 武漢包機361人分住3檢疫所 趕明天完成第一次採檢 16:542020/03/11 生活 361人住3檢疫所 報告最快今出爐 04:102020/03/12 生活新聞 新增第49確診 去過愛爾蘭、比利時 15:242020/03/12 生活 若有需要擬擴大採檢 陳時中：外國人自費 15:292020/03/12 生活 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 彰化縣第一炮！30家醫院全面禁止探病 硬闖要罰1萬5 - 生活 郭芷嫣揚言加料遭解僱 不當勞裁認定長榮航空有理 - 生活 WHO宣布新冠全球大流行 陳建仁冷回3個字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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