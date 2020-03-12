108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於下周末於台北小巨蛋進行，因為新冠肺炎疫情，仍舊不開放球迷進場觀賽，先透過男子組4強分析了解一下健行科技大學戰力。

上季UBA公開男一級冠軍健行科大，本季展現強大的三分火力，22場比賽有20場單場三分球進球數雙位數，外線命中率36.4％，大四主控林俊吉、射手朱雲豪、大三的前新人王謝亞軒，大二「三劍客」谷毛唯嘉、陳范柏彥及高承恩，到兩位本季新人王熱門「老菜鳥」簡廷兆和高錦瑋都具備三分能力，連外籍生石博恩也能透過高低位擋拆戰術在三分線外放冷箭。

健行複賽6勝1負和輔仁大學相同，不過比較對戰因為輸過輔大所以落到決賽第2種子，但上季健行就是以第2種子隊史2度封王，本季準決賽對上首闖4強的中州科技大學，健行擁有跨5季對戰6連勝優勢，但預賽首遇前三節健行曾面臨6分落後，憑藉末節37比16攻勢才贏球，複賽再以28分之差奪勝，健行教頭劉孟竹提醒，中州7人撐完複賽8天7戰，決賽僅2天2戰，尤其中州外援斑霸、蒙古大前鋒蘇格爾聯手淘汰義守的故事，都讓中州戰力不容小覷。

(中時 )