口罩實名制2.0今天上路，推出網路預約新制，但不料購買平台一上線就發生當機，中央流行疫情指揮中心證實，今天的網路流量確實有超出原本預期的量，是平日的20倍之多，目前已加緊改善，預計下午民眾就能使用較為順暢。

健保署署長李伯璋指出，以往健保署網站的流量為70MB／S，但今天上午的流量卻是20倍之多，通常PCHOME等大型購物網站會將流量設定在10GB，健保署已將預期流量設定至1GB仍然塞爆，目前已請中華電信幫忙調高至4GB，相信下午過後網站就會順暢很多。

李伯璋說，這次因為疫情的關係，健康存摺APP的下載次數也暴增，從三年前的三十幾萬次成長到現在的一百九十六萬七千次，但由於APP還必須進入到五大電信的認證系統，目前會卡就是卡在這，建議趕時間的民眾可多加利用自然人憑證、健保卡直接上網購買。

指揮官陳時中表示，由於系統是第一次上線，整個準備的時間會拉長，也要考量到口罩庫存量與民眾的方便性，現在是有規劃下階段開放讓家庭可一次在網路上預購，但仍要找個平衡，避免口罩分配不均。

(中時 )