台北地院因應新冠肺炎疫情，上週啟動遠距訊問等相關措施後，今再出招抗疫，在各法庭旁聽席施行「座位分隔法」，降低群聚感染風險。

北院指出，「座位分隔法」是參考日本大津地方法院作法，座位左右設置「隔間位」，並將前後排可坐位置錯開，雖然使得旁聽席位減少，但不會影響法庭審判的公開性，是疫情未減緩情形下不得已的措施。

北院表示，為使民眾知悉「座位分隔法」防疫措施，將在各法庭門口及報到處設置海報說明，隔間位也張貼綠色標示提醒，呼籲民眾配合，共同為防堵疫病努力。

(中時 )