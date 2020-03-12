防疫再出招！北院旁聽採「座位分隔法」 16:372020/03/12 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地院防疫再出招，旁聽席即起採「座位分隔法」。(北院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地院因應新冠肺炎疫情，上週啟動遠距訊問等相關措施後，今再出招抗疫，在各法庭旁聽席施行「座位分隔法」，降低群聚感染風險。 北院指出，「座位分隔法」是參考日本大津地方法院作法，座位左右設置「隔間位」，並將前後排可坐位置錯開，雖然使得旁聽席位減少，但不會影響法庭審判的公開性，是疫情未減緩情形下不得已的措施。 北院表示，為使民眾知悉「座位分隔法」防疫措施，將在各法庭門口及報到處設置海報說明，隔間位也張貼綠色標示提醒，呼籲民眾配合，共同為防堵疫病努力。 (中時 ) #座位 #措施 #法庭 #疫情 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 防止疫情擴大 竹縣社福機構防疫措施 14:442020/03/10 生活 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 有共識再防疫的法國經驗 04:102020/03/11 論壇廣場 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 社會熱門新聞 英國媽媽飛機上演活春宮 孩子在旁當觀眾 - 社會 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 社會 海陸大戰艦艇兵 海軍司令震怒：通通汰除或撤職 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 萬象 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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