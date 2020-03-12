女星依依、佩佩是演藝圈的雙胞胎女星代表，其中，姐姐依依和老公史丹利現育有3個兒子，而39歲的依依則在日前傳出懷孕喜訊，她將迎接第四個寶寶，不過卻也讓依依驚訝直呼：「我不是不孕嗎？😭😭怎麼可能突然自然懷孕了？」

依依和老公史丹利在2013年結婚，並接著在2014、2017年分別生下長子和一對雙胞胎兒子，由於依依患有子宮內膜異位而不易受孕，不過她在日前傳出肚皮有喜，連依依看到驗孕棒出現兩條線都不敢置信。

依依沉澱心情後，在臉書發文透露，她原本只規劃生3個孩子，依依驚呼：「而且我不是不孕嗎？😭😭怎麼可能突然自然懷孕了？」不過依依也提到，不管男女，只要生出來，她就要負責教養到底。

同時，依依也寫下：「第四個小孩出來，也只是四個人瓜分現有的資源和環境，這對新孩子舊孩子都不見得是好事」，儘管依依坦言她現在心情複雜、無法開懷地笑，但她也不忘感謝各界的關心和好友的祝福，並感性寫下：「愛你們❤️」。

(中時電子報)