仁愛鄉長吳文忠涉案被羈押，縣長林明溱12日表示，將依地方制度法相關規定，指派觀光處長王源鍾代理仁愛鄉長；觀光處長遺缺，則由交通部觀光局祕書陳志賢接任。

林明溱表示，王源鍾退休後，縣府延攬他重回縣府為觀光奉獻心力，並完成南投燈會等大型活動；新冠肺炎疫情發生後，也投入規畫觀光產業復甦事宜，由於考量合歡山國際暗空公園等建設正在進行，因此指派王源鍾代理仁愛鄉長，繼續為仁愛鄉觀光打拚。

王源鍾說，照顧仁愛鄉民是第一要務，而且仁愛鄉觀光資源豐富，包括清境農場、武界、霧社、曲冰祕境、賞梅及三酸產業，都已經打下良好基礎，未來還有地方創生、合歡山國際暗空公園建設，仁愛的旅遊發展，未來可以提升到另一個境界。

陳志賢曾經擔任日月潭國家風景區管理處副處長、澎湖國家風景區管理處長等職務；林明溱表示，陳志賢熟悉觀光業務，對推動南投觀光發展，將有很大幫助。

(中時 )