在岸人民幣兌美元12日16:30收盤報6.9840，較上一交易日貶值341基點。

此外，人民幣兌美元中間價連續第3日下跌。人民幣兌美元中間價12日報6.9641，較上日報6.9612，貶值29個基點或0.04％，續創3月2日以來新低。

(工商 )

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