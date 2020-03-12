為分散產能、擴大全球業務接單佈局，石塑地板廠美吉吉-KY（8466）投資25億元的台南新廠12日舉行動土典禮，董事長陳本源指出，新廠2021年第一季可量產，預估每月可貢獻營收超過3億元。

美吉吉去年合併營收34.68億元，年增16.4%，稅後淨利4.02億元，年增29.6%，EPS6.09元。董事會已在日前決議，今年每股將配發4.1元現金股利。

不過，由於中國市場的營收佔比達11.97%，受到新冠肺炎疫情影響，美吉吉今年累計1-2月營收3.39億元，年減36.81%，其中2月營收僅0.67億元，大減71.4%。

美吉吉指出，2月雖因疫情因素導致營收大減，但訂單不但沒有縮減，還在增加中，預期3月出口成長幅度會很大，全年營收還是會比去年成長。

投資台南新廠，陳本源指出，早在數年前，美吉吉已啟動投資中國以外產能的評估，2018年美中貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，更加堅定了美吉吉分散產能的腳步和決心。今年初，新冠肺炎疫情蔓延，引發中國供應鏈一夕間斷鏈之風險，更突顯分散產能實已刻不容緩。

陳本源表示，台南新廠量產後，除了可分散產能以外，也希望能夠分散市場。目前美吉吉市場集中在歐洲，未來希望加重力道在北美市場，因此台南新廠很大的功能在於強化全球接單布局。

美吉吉指出，未來台南新廠量產後，將可搭配中國大陸東莞廠調配產能及彈性接單，有望推升SPC石塑地磚營收，占比也將同步提升，進而優化產品銷售結構並創造整體營運獲利的提升。

(工商 )