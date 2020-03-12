（Gogoro國民電動機車Gogoro3發表Delight車款。圖／陳信榮）

Gogoro國民電動機車Gogoro3，12日上市Delight車型，以「漸層漸美」3 Tone多層次流動色系，獨家調配出「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」三種色彩，搭載12吋專屬全天候胎，座高降低為75公分，內建倒車輔助系統，騎得更自在寫意，重新定義騎乘美學。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，「受益於全新的四行程汰舊換新電動機車補助政策，今年將有500萬機車族符合補助資格，最高可獲得 2.8萬元的電動機車補助。全新推出的 Gogoro 3 Delight不僅以其「漸層漸美」獨到美感吸引大眾目光，更讓講究實用性的國民機車市場級距注入全新美學潮流，預計將帶起一波汰購熱潮。」

Gogoro表示，Gogoro3系列提供Gogoro3、Gogoro3 Plus、Gogoro3 Delight三款車型，導入12吋鋁合金輪圈專屬全天候胎，全新膠料材質，提升濕地表現20％，即使在雨天溼滑路面，也能有效縮短煞停距離，座高降低至75公分，慢速行駛及轉彎時穩定性更高，同時嬌小的騎士也能接地氣腳踏實地。

Gogoro表示，Gogoro3 Delight訂價78,980元，以戶籍在基隆市的消費者為例，扣除政府今年度全新四行程汰舊換新補助後，最低54,980元 即可入手。且4月底前購買Gogoro3系列車款，還可獲得品牌特仕安全帽和機車專用藍牙耳機。同時為慶祝Gogoro3系列改款，即日起購買 Gogoro全車系，除享有兩年標準保固外，加贈第三年延長保固，市值最高6,500元。

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