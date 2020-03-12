德化工大廠巴斯夫表示，受制材料和化學品兩大業務領域不計特殊專案的息稅前收益18億歐元，下降22億歐元，集團2019年銷售額為593億歐元，下降2％，不計特殊項目的息稅前收益為45億歐元，年減28％。

新冠疫情重創油價及全球經濟，巴斯夫預測，新型冠狀病毒在全球產生重大影響，尤其是在第一、二季，而疫情帶來的影響恐將持續一整年；公司預測全球化學品生產增速1.2％，明顯低於2019年1.8％水準，此為2008／2009年金融危機來的最低增幅。

此外，巴斯夫將加速精簡組織架構。巴斯夫去年全球已減少3,100個職位，而巴斯夫先前宣佈2021年底全球將減少6,000個職位目標，或將在2020年底前完成。

截至2019年10月1日，約2萬名巴斯夫員工完成工作轉型。此外，巴斯夫建立精簡的企業總部，約有1,000名員工。全球業務服務部這一新部門也已從2020年1月1日開始營運，這一部門約有8,800名員工，提供全球以需求為導向的內部服務，例如財務、內控、採購和供應鏈等。

巴斯夫指出，2019年中美貿易摩擦為全球經濟帶來負面影響、關鍵銷售市場成長放緩，加上英國脫歐帶來了諸多不確定性，工業及化工生產成長較預期大幅放緩，許多關鍵行業客戶，特別是汽車行業客戶需求顯著下降。

儘管環境充滿挑戰，具有高度不確定性，巴斯夫2020年將努力把銷售額提升至600億歐元至630億歐元之間。不計特殊項目的息稅前收益預計將在42~48億歐元間（2019年：45億歐元）；預計長期資金報酬率（ROCE）將在6.7~7.7％（2019年7.7％），低於9％資本成本率。

(工商 )