投資人愛定期定額 2月增至9.28億元新高 16:462020/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小資族透過定期定額買股或ETF已蔚為風潮，並成為年輕喜愛的投資管道。 證交所12日公布2月定期定額投資金額，達到9.29億元，較1月定期定額投資金額8.11億元再增加1億多元，並且創下100年8月188萬戶之後的新高。 (工商 ) #定期定額 #投資金額 #新高 #小資族 #定期定額買股 也許您會感興趣 推薦閱讀 油、電休旅車雙線出擊 捷豹路虎拚創銷售新高 04:102020/03/09 產業．科技 氣立2月營收雖衰退 市場預期3月挑戰新高 09:332020/03/09 財經 疫情影響擴散 無薪假通報飆9年新高 12:492020/03/11 生活 《文創股》宇峻新手遊挹注大，3月營收戰新高 16:482020/03/11 財經 伊朗武漢肺炎確診達9000人 新增63死創單日新高 20:432020/03/11 國際 PChome網家2月營收 創歷年同期新高 04:102020/03/12 產業．科技 轉型奏效 中保科獲利拚新高 04:102020/03/12 證券．權證 78家企業放無薪假 9年新高 04:102020/03/12 生活新聞 日去年虐童件數創歷史新高 54幼童慘死 11:312020/03/12 國際 2月有交易戶數180.4萬戶 創100年9月新高 16:382020/03/12 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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