小資族透過定期定額買股或ETF已蔚為風潮，並成為年輕喜愛的投資管道。

證交所12日公布2月定期定額投資金額，達到9.29億元，較1月定期定額投資金額8.11億元再增加1億多元，並且創下100年8月188萬戶之後的新高。

(工商 )