台股加權股價指數今（12）日終場下跌471.43點、跌幅4.33％、收在10422.32點，新台幣對美元匯率4點收盤價30.15，貶值5.5分，台北外匯公司成交量12.52億美元，呈現股匯雙殺的局面。

今天台幣匯市，開盤就走貶，全日走勢也明顯趨貶，賣出台幣的力道難以阻擋，對1美元最差來到 30.18元，為3月以來最低價。

央行總裁楊金龍今天在立法院財委會接受質詢中，否認央行刻意讓台幣走貶，並說明，外資在台股交易，資金進進出出，今年前2個月呈現匯出，穩定新台幣匯率是央行的責任，這段期間以來「相當辛苦」，國際資金到處流竄，進出非常頻繁，金額又非常龐大。

楊金龍說，央行會盡能力，讓市場穩定下來，維持金融穩定，降低資金進出波及經濟的衝擊，「央行每天都在關注它！」

根據央行的作法，目前有三個觀察準則，來維持新台幣匯率市場：1、密切關注資金移動，2、外資行為若擾亂市場秩序，會告訴外資：「進場買股、或是期限內匯出台灣」，3、資金短時間大量的進出，央行會進場維持穩定。

(工商 )