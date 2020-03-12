實力派新加坡歌手文慧如，近期在IG上開直播彈唱歌曲、跟歌迷聊天，本周因應「白色情人節」，演唱〈告白氣球〉、〈兜圈〉、〈A thousand years〉等歌曲，歌迷紛紛詢問她理想情人節怎麼過，文慧如竟笑說：「情人節喔！要花錢，簡單吃個好吃的就可以了，而且一整年好多節要過，跨年、農曆新年、二月情人節與聖誕節等好多節日，都很燒錢。」歌迷發揮聯想力留言：「四月也很燒錢，因為清明節。」讓大家傻眼又忍不住大笑。

對於粉絲提問什麼類型男生會吸引文慧如，她大方回覆：「他認為男生要風趣有幽默感，可以逗她開心，是很重要的特質，因為真正的幽默感不是人人都具備且運用的很好。」直播彈唱的過程中，也隨機演唱了〈戀人未滿〉、〈你的情人〉與〈想見你〉等歌，展現臨場吉他彈唱的功力。

因為新冠肺炎影響，文慧如表示出門一定會戴口罩，會多洗手，注意自身清潔，保持平常心，不會太過於恐慌緊張。直播當天因為要彈琴又要用手拿薯條雞塊吃東西，在直播前文慧如特別拿出酒精紙跟一般濕紙巾做清潔，此外也會特別清潔手機，避免過多細菌在手機上。

近期文慧如私下安排自費舞蹈課，她自曝自己太容易同手同腳，也常被笑肢體很不協調卡卡的，從小就很羨慕會跳舞與肢體律動好的人，已經上了三堂課的她，日前首次發出了舞蹈影片在IG限時動態上，原本擔心被笑，當影片上傳後接到了歌迷私訊給予肯定的留言後，才讓她有了放心的感覺，工作人員開玩笑說：「不如今年我們就來發一張唱跳專輯吧」。

文慧如日前在IG直播和粉絲互動。（華研國際提供）

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