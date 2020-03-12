新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球娛樂圈原訂計畫，許多演出因為安全疑慮，不少大牌藝人及數一數二的活動紛紛宣布取消或延後。包含天后瑪丹娜（Madonna）、「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、席琳狄翁（Celine Dion）的演唱會皆受波及，其中加拿大天后席琳狄翁近來在美國巡迴時，出現感冒症狀，11日特別發聲澄清並非染上新冠肺炎病毒，並將原訂本週舉辦的演唱會延期至今年11月。

喜劇演員亞當山德勒（Adam Sandler）即將啟程的單人脫口秀巡迴之旅臨時喊卡；美國各大脫口秀與深夜節目包含金獎主持人艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）的《艾倫秀》、英國主持人詹姆斯柯登（James Corden）的《深夜秀》、吉米法倫（Jimmy Fallon）的《今夜秀》等皆有共識，全部取消現場觀眾進入，防範群聚造成的病毒傳染。

湯姆克魯斯2月底在義大利威尼斯拍攝《不可能的任務7》，因疫情受困當地。（東方IC提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）2月底在義大利威尼斯拍攝《不可能的任務7》時，因疫情影響受困當地飯店自主管理，威尼斯情況日漸嚴重，已於本月8日封城，如今「阿湯哥」是否已離開、返美仍是未知數。同片演員賽門佩吉（Simon Pegg）則透露該片原定拍攝場景的嘉年華戲碼，因電影公司擔心人多、拍攝期間恐增加感染機率而停工撤離。此外，迪士尼推出的漫威影集《獵鷹與酷寒戰士》也是相同命運，因拍攝地捷克布拉格疫情嚴重而停工；美國福斯電視網旗下影集《neXt》才在芝加哥完成拍攝，11日就驚傳劇組人員確診新冠肺炎，《綜藝報》爆料該員工染病後還持續到片場工作，消息一出更感恐慌。

疫情恐慌加劇，金獎影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）與凱莉華盛頓（Kerry Washington）原定13日舉行的新劇《Little Fires Everywhere》首映臨時喊卡。此外，全球最大的電影博覽會「CinemaCon」原定於30日至4月2日在拉斯維加斯舉行，因防範疫情主辦方宣布停辦。原訂於5月舉辦的坎城影展原本樂觀活動照常進行，影展總監皮耶李松（Pierre Lescure）也向法國《費加洛報》坦言，若4月情況沒有好轉，今年影展就會考慮取。如今歐美不論是影壇、歌壇還是電視圈，新冠肺炎疫情的衝擊可說是來勢洶洶。

(中時 )