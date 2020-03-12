陳庭妮、喜翔、小薰等人演出的「七十六号原子」系列短片今（12日）舉辦首映記者會，其中陳庭妮在《計程車》中當起未婚媽媽，還逼真演出懷孕過程，她說：「這次是最完整演出懷孕各個階段，拍攝前看了大量的生產影片，真的是大量，Youtube超多，越看就手機越看越遠，因為太寫實、太血腥了」。

陳庭妮在《計程車》中當起未婚媽媽，逼真演出懷孕過程讓她印象深刻。（圖／焦正德攝影）

如今她再次憶及演出當下躺在產台心情，認為是個「很神秘的地方」，為了瞬間進入狀態，她讓自己真實到覺得已經生過一次了，「事後覺得我好像被剝奪了生產的初體驗，隔天還有點生氣，不知道未來生產還能不能有一樣的感動」。

也因為演得太真實，陳庭妮隔天還腳抽筋，全身癱瘓燒聲了兩三天，「因為我看了很多影片，除了臉要紅外青筋也得爆出，所以我就是那麼用力去演，才會像真的」。自己不太喜歡看恐怖片，但從被嚇的觀眾變成嚇人的演員，反而覺得有很多被嚇的經驗可以和導演分享。

小薰在劇中分被變態房東和怪物所夾擊，直呼「可怕」。（圖／焦正德攝影）

而在《租屋》也演出媽媽的小薰則在劇中分別被變態房東和怪物所夾擊，光是在一個房間的小空間裡就疲於奔命演出，「我自己最有感的部分，是頭上流著血躺在地上，看著妖怪前進的時候，現場又煙霧瀰蔓，當下真的覺得很可怕」。另一場為了躲避詭異房東的戲，她則躲在床底，當飾演房東的賴澔哲一邊笑一邊說：「跑快點，跑太慢會被吃掉」。

小薰透露當，時真的有那種身陷危險的念頭，「很能體會一個女生在外地租屋如果遇到可怕的事情，那種無助感是會燃起一股拚了命也要活下來的感覺」，拍完戲後現在外出住宿飯店，也會在浴室鏡子前想起劇中的恐懼感。

張書偉（右）在《飢餓》劇中必須不斷找食物吃。（圖／焦正德攝影）

另《飢餓》劇中一直不斷找食物吃的張書偉，戲外卻透露自己是個食量不大的人，而且不挑食「我可以十年都吃同一家黑白切」，但拍戲時卻很重視「準時放飯」，認為吃飯皇帝大，一定不能讓劇組餓肚子。劇中挑戰了很多被虐的場景，更被饒星星打了3、40個巴掌，張書偉笑稱滿足了自己受虐的慾望。

此外，主演《捉迷藏》的林暉閔這回演出完全是體力活，在廢墟裡不停奔跑，他小時候因演出電影《星空》備受矚目，但也坦言當時對表演懂得不多，會乖乖地照著導演說的做，但現在除了照著做之外，對角色都已有了更多的理解和想法，「現在會嘗試勇敢提出想法或疑問跟導演討論，再多挖掘自己的表演能力帶給觀眾，自己練了多年的武術，也希望未來有機會拍攝武打戲」。

「七十六号原子」以恐怖驚悚為類型推出的首發作品《76号恐怖書店之恐懼罐頭》訂於3/15起每周日凌晨12點於myVideo陸續播映，系列短片推出依序為《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》四部。

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(中時電子報)