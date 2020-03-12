原定2月1日開打的CBA，由於受到新冠肺炎疫情影響而被迫暫停，隨著大陸疫情趨緩，CBA敲定4月2日復賽。《ESPN》報導指出，CBA已經發出通告要求各隊外援必須歸隊，如果拒絕回到球隊的洋將將面臨CBA的終身禁賽。

CBA雖然決定在4月2日復賽，但比賽地點尚未確定，如果疫情獲得有效控制的話將恢復主客場制度，如果疫情還沒完掌控，將擇選幾個疫情較輕的城市進行比賽，目前四川、青島、杭州等城市都是選項之一，而且復賽後賽程會在40天內結束。

也由於這次疫情的影響，不少球隊的主力外援都已經離開球隊前往歐洲討生活，其中就包含了江蘇詹金斯、同曦亞布塞萊、深圳拜克斯、山東哈里斯、廣廈韋伯斯特、北控史隆和湯普森、天津萊特與蘭德里等人。

根據《ESPN》的報導，CBA已經將復賽通知給所有外援的經紀人，措辭相當強硬，直言如果外援不願回到大陸打球的話，將遭到CBA終身禁賽，所屬經紀人被吊銷2-3季的執照。

現在有可能返回大陸打球的有華裔球星林書豪、史蒂文生、勞森、漢斯布魯克等前NBA球星，但最終有多少球星回到CBA恐怕還得等過些日子看疫情狀況而定了。

(中時 )