好萊塢影帝湯姆漢克斯驚傳確診新冠肺炎，民進黨立法委員、前主播林楚茵在質詢時，將「湯姆漢克斯」口誤成「湯姆克魯斯」。網友笑稱，「我也搞混王定宇跟王浩宇」！

63歲的好萊塢影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）為了拍《貓王》傳記電影遠赴澳洲，稍早在社群網站震撼宣布，和演員妻子麗塔威爾遜（Rita Wilson）在澳洲確診染上新冠肺炎，檢測後為陽性反應。

民進黨立法委員、前主播林楚茵在質詢時，將「湯姆漢克斯」口誤成「湯姆克魯斯」，她特別在臉書對於「湯姆克魯斯」影迷表示歉意。

網友表示，「有台灣價值就算你說成湯姆熊都沒關係」、「人名不熟在那亂蹭議題XD，搞笑常客」、「817最愛」、「817的智商」、「我OK你先戴」、「這女的一直出包」、「又是你！是要丟臉幾次才夠啊」、「這種素質難怪會叫人脫口罩XDDD」、「正常水準，不意外」、「可憐啊」、「還是去推廣我ok你先領吧 」、「我也搞混王定宇跟王浩宇」！

(中時電子報)