高雄老婦遇上詐騙電話，所幸求助警方才沒上當。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市1名6旬蕭姓老婦近日接獲對方來電謊稱「健保卡遭人冒用」，她困惑健保卡明明都在自己身上，於是焦急到三民第二分局鼎山派出所求助，值班員警林鴻輝、巡佐翁宗平關心處理，告知老婦這是「詐騙老梗」，才讓老婦卸下心中大石。

巡佐翁宗平詢問老婦，自稱醫院的人員是否為北部醫院，然後說拿自費藥物費用大約3萬元左右，並已涉嫌健保詐欺等等，只見婦人一臉不可置信的懷疑警方怎麼這麼神。

翁宗平見婦人不再緊張後，慢慢告知她，這是常見的健保卡詐騙老梗，再確認婦人無金錢損失後，巡佐以輕鬆聊天方式講解警方常處理的詐騙手法，及正常司法通知送達程序為何，並針對幾個關鍵詐騙字句，如偵查不公開等請其要特別注意。

在婦人離去前，翁宗平發現老婦人證件照片老舊，溫馨建議她撥空去更換國民影像照片，經過警方熱心幽默的講解，讓老婦人從著急不安逐漸笑開懷，除了笑著向警方表達感謝之意外，也說還好有到來派出所詢問，不然一開始可能已陷入對方圈套準備配合匯款，如果當下真的沒警覺可能真的會被騙了。

警方呼籲，現今詐騙手法層出不窮，當接到可疑電話，應先冷靜並秉持「一聽二掛三查證」的原則，並可撥打165或110專線，或是到當地派出所詢問，多一分小心求證，就少一分財產損失的風險。

(中時 )