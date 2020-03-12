於全家領口罩享「Let’s café 中杯熱拿鐵買1送1」優惠。（全家提供）

「口罩實名制2.0」即起政府開放線上預購、超商取貨，各超商業者也抓準商機，推出咖啡買1送1等優惠，趁勢帶動消費。

7-11表示，透過至7-11領取口罩，於3月26日至4月1日至登記取貨門市，使用ibon機台，輸入購買序號，及預購人身分證末四碼，並確認相關資料後列印取貨單，即可至櫃台領取口罩，並享有CITY CAFE「大熱美買1送1」優惠，每筆交易限領一次。

全家便利商店則憑門市FamiPort機台，列印口罩領取單據，即享Let’s café 中杯熱拿鐵買1送1優惠。OK超商除了領口罩，同樣享美式咖啡買1送1外，當次消費金額也加碼送出雙倍點數，還能換購其他店內熱門商品。

萊爾富除能使用門市內的Life-ET機台，列印口罩取貨單外，也獨家於自家「Hi-Life VIP會員APP」創新推出「防疫大作戰口罩領取入口」平台，讓民眾「免排隊、免群聚、領優惠」，只要透過手機產出的領取條碼，於萊爾富門市簡單嗶一下，就能快速完成口罩領取，另可獲得特價6元的「Hi-Life Original天然水600mL」兌換券。

(中時 )