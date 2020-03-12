一對美籍夫妻2月間過境台灣轉機返美時，意外將皮夾遺失在過境安檢室，航警絞盡腦汁設法找到失主，並成功歸還失物，讓這對夫婦大讚台灣警察「不可思議！」。

據了解，2月26日晚間一名長榮航空地勤人員值勤時，在第二航廈轉機櫃檯發現一個無主皮夾並隨即交給航警局保安大隊，經清點後發現內有駕照、現金1050美元及信用卡，經查詢移民署後，確認失主是一對轉機的美籍夫婦。

由於兩人已經離境，承辦員警靈機一動，透過電子郵件試圖聯絡，結果收到對方回覆，並得知兩人住所遠在美國東岸的華盛頓州；為了物歸原主，於是員警請對方提出委託書給長榮航空西雅圖辦公室，在完成相關手續後，再由長榮航空代為領取失物並帶回西雅圖，並在3月初交還給失主，完成跨海歸還失物的任務。

這對夫婦表示，當初收到台灣警察的來信時，簡直不敢相信還能找到遺失的皮夾；兩人除了感激，也對於警方的責任感及人情味留下深刻印象。他們認為，要是事情發生在別的國家機場，失物應該從此消失了！

(中時 )