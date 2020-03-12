Gogoro 今(12)日宣布，融合 Delight 車系的風格美學與 Gogoro 3 系列的實用設計，從流動新美學的造車理念出發，推出 Gogoro 3 Delight，以「漸層漸美」3 Tone 多層次流動色系，獨家調配出「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」3 種色彩，搭載 12 吋專屬全天候胎，座高降低為 75cm，內建倒車輔助系統，騎得更自在寫意，重新定義騎乘美學。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「受益於全新的四行程汰舊換新電動機車補助政策，今年將有 500 萬機車族符合補助資格，最高可獲得 $28,000 電動機車補助。全新推出的 Gogoro 3 Delight 不僅以其『漸層漸美』獨到美感吸引大眾目光，更讓講究實用性的國民機車市場級距注入全新美學潮流，預計將帶起一波汰購熱潮。」

Gogoro 3 Delight 採用 3 Tone 漸層設計，如同日暮的地平線、微光的天空及迷霧的山林，讓 Gogoro 3 Delight 看起來更動感迷人。採用耐刮材質 PP (Polypropylene)，Gogoro 3 Delight 擁有漸層漸美的「ROSSO 紅」、「ACQUA 藍」、「VERDE 綠」，絕對是城市中吸睛焦點。不僅如此，Gogoro 3 Delight 配有倒車輔助系統，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆移動。

Gogoro 3 Delight 搭載 12 吋專屬全天候胎，座高降低為 75cm。(Gogoro提供／黃慧雯台北傳真)

Gogoro 3 Delight 價格親民，以戶籍在基隆市的消費者為例，扣除政府今年度全新四行程汰舊換新補助後，最低 NTD 54,980 起即可入手。(Gogoro提供／黃慧雯台北傳真)

全新 Gogoro 3 系列提供 Gogoro 3、Gogoro 3 Plus、Gogoro 3 Delight 三種款式，導入 12 吋專屬全天候胎、獨家 PP 材質應用科技、前後輪標配雙碟煞，多項超值配備加上更親民的入手價。採用 12 吋鋁合金輪圈專屬全天候胎，全新膠料材質，提升濕地表現 20%，即使在雨天溼滑路面，也能有效縮短煞停距離。座高降低至 75 公分，也更符合人體工學使用，可以在慢速行駛及轉彎時帶給騎士更高、更安心的穩定性，同時嬌小的騎士也能接地氣腳踏實地。Gogoro 3 Delight 的產品設計，不僅將實用便利放大到極致，同時配備省力駐車架，讓架車變得更輕鬆容易。

Gogoro 3 Delight 價格親民，以戶籍在基隆市的消費者為例，扣除政府今年度全新四行程汰舊換新補助後，最低 NTD 54,980 起即可入手。 4 月底前購買全新 Gogoro 3 系列車款，還可獲得 Gogoro 品牌特仕安全帽和機車專用藍牙耳機，數量有限。同時，慶祝 Gogoro 3 系列全新改款，即日起購買 Gogoro 全車系，除享有兩年標準保固外，加贈第三年延長保固，市值最高 6,500 元（Gogoro VIVA 車款不適用此專案）。

(中時電子報)