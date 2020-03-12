南庄向天湖賽夏文物館展出「謎途織返」傳統賽夏族織物展，開幕式由長老帶領祭祀祖靈。〔謝明俊攝〕

賽夏族女編織師花了5年時間織出美麗織物。〔謝明俊攝〕

賽夏族的傳統編織以「雷女紋」最為人所知，為了保存延續傳統編織，南庄鄉東河社區發展協會，特別邀請族內11名2編織師，模仿百年前先人編織傳統服飾，編織出19件各式衣飾，並以「謎途織返」為名，從12日起在南庄向天湖賽夏文物館展出，讓民眾欣賞賽夏傳統編織之美。

南庄東河社區發展協會，向來非常注重賽夏傳統編織技藝的傳承，從103年開始，訓練部落婦女學習傳統編織，預計要以10年時間，完成這項工作，今年進入第6年，部落所訓練的織女都已有小成，因此，協會及相關單位找來了1900年代初期織作的傳統服飾，讓編織師模仿學習編織。

南庄向天湖賽夏文物館展出「謎途織返」傳統賽夏族織物展，東河國小學生表演傳統賽夏族歌謠。〔謝明俊攝〕

賽夏族傳統以小米酒和豬肉祭祀祖靈。〔謝明俊攝〕

這些百年前的傳統賽夏服飾來自國立台東史前文化博物館、日本京都工藝纖維大學美術工藝資料館、台灣博物館、高德盛家族服及私人收藏家廖賢德等。共包括6件短衣及11件長衣，經過專人對服飾的攝影紀錄、尺寸測量、圖紋分析、繪製組織與技術教學後，由東河社區的11名女編織師，前後費了5年工夫模仿織出。

特展場內也展出舊時織機。〔謝明俊攝〕

為了更多人能了解賽夏傳統編織工藝之美，東河社區發展協會在向天湖賽夏文物館的全力支持下，選在文物工3樓特展區，展出這17件美麗織作，訂名為「謎途織返」，並在12日上午舉行開幕典禮，包括南庄鄉代理鄉長陳永賢、以及中研院、台灣史前文化博物館、台大人類學博物館、原住民族文化基金會等單位都派人參加，展期將至5月10日為止，希望各地遊客來向天湖一遊，除了享受向天湖的美妙景緻以外，還能領略賽夏族傳統織作之美。

南庄鄉向天湖賽夏文物館舉行「謎途織返」傳統賽夏族織作展覽。（謝明俊）

南庄鄉向天湖賽夏文物館展出「謎途織返」。（謝明俊攝）

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