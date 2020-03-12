賽夏族的傳統編織以「雷女紋」最為人所知，為了保存延續傳統編織，南庄鄉東河社區發展協會，特別邀請族內11名2編織師，模仿百年前先人編織傳統服飾，編織出19件各式衣飾，並以「謎途織返」為名，從12日起在南庄向天湖賽夏文物館展出，讓民眾欣賞賽夏傳統編織之美。
南庄東河社區發展協會，向來非常注重賽夏傳統編織技藝的傳承，從103年開始，訓練部落婦女學習傳統編織，預計要以10年時間，完成這項工作，今年進入第6年，部落所訓練的織女都已有小成，因此，協會及相關單位找來了1900年代初期織作的傳統服飾，讓編織師模仿學習編織。
這些百年前的傳統賽夏服飾來自國立台東史前文化博物館、日本京都工藝纖維大學美術工藝資料館、台灣博物館、高德盛家族服及私人收藏家廖賢德等。共包括6件短衣及11件長衣，經過專人對服飾的攝影紀錄、尺寸測量、圖紋分析、繪製組織與技術教學後，由東河社區的11名女編織師，前後費了5年工夫模仿織出。
為了更多人能了解賽夏傳統編織工藝之美，東河社區發展協會在向天湖賽夏文物館的全力支持下，選在文物工3樓特展區，展出這17件美麗織作，訂名為「謎途織返」，並在12日上午舉行開幕典禮，包括南庄鄉代理鄉長陳永賢、以及中研院、台灣史前文化博物館、台大人類學博物館、原住民族文化基金會等單位都派人參加，展期將至5月10日為止，希望各地遊客來向天湖一遊，除了享受向天湖的美妙景緻以外，還能領略賽夏族傳統織作之美。
(中時 )
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