為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球疫情上升，警政署昨（11）日下午17時，由陳家欽署長召開全國警政主管同步視訊會議，針對各警察機關異地辦公機制、員警分組、分段、分流勤務編排、加強查緝假訊息、囤積防疫物資、酒測勤務規劃、居家隔離（檢疫）失聯協尋、可能感染犯嫌偵訊移送、緊急疫情狀況處置等相關防處作為進行討論，陳署長表示「萬事莫如防疫急，只有超前部署，才能應付防疫和治安最嚴峻的考驗」，並要求各警察單位主官，務必要將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，最好各項防疫和治安工作。

為配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，警政署已將臺灣警察專科學校、保安警察第一總隊等處，規劃為替代辦公處所，並要求各警察機關比照辦理，從警察局、分局、大隊、隊到派出所，皆需盤點設備異地辦公處所，保證發生感染時，立即啟動減少群聚感染；另外，考量警察工作屬性、勤（業）務運作性質特殊，針對各外勤單位特別創立「分組」、「分時」、「分流」的勤務規劃原則，要求各外勤警察機關將所有警力規劃成2-3組值勤，各組單獨運作，如有發生感染，即配合防疫規定，全組進行隔離，由他組替代執勤或由他單位接管，確保執勤警力足以達成防疫和維持治安任務。

各警察機關查緝假訊息部分，截至3月11日止，衛生福利部、疾病管制署及各單位提供嚴重特殊傳染性肺炎網路假訊息案件交警政署查處241件，其中偵處中139件（其中59件疑為境外人士散布）、移送102件140人(分別為刑事法移送地檢署（少年法庭）85件120人、社維法移送簡易庭17件20人)；查處囤積防疫物資案件，截至3月12日止，該署偵辦囤積哄抬案件計12件，移（函）送4件、餘8件偵處中。

疫情、治安、交通都需兼顧，警政署考量各警察機關因各地方疫情需要所投入之警力、物力等資源不同，109年2、3月全國同步(同時段)取締酒駕勤務，由各縣、市警察局視疫情及轄區酒駕肇事等狀況，各自規劃適當的時段執法，並彈性適度調整局辦及分局辦取締酒駕勤務次數，日後視疫情發展必要時仍會回復。警政署重申「酒駕零容忍」政策，警察機關嚴格取締酒駕的強度和態度未有任何的改變。

警政署協尋居家隔離（檢疫）失聯者工作，截至3月11日止，衛福部疾管署協請查尋居家隔離失聯者累計144人、內政部民政司協請查尋居家檢疫失聯者累計683人，均已尋獲「零失聯」；協助智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，截至3月11日止，配合衛生及民政單位執行運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，發放防疫手機部分，總計執行3,011人、自有手機居家檢疫總計執行30,779人。

新冠防疫超前部署警署陳家欽：100％治安維護無顧慮。（警政署提供/吳家詮傳真）

近期部分警察機關執行臨（路）檢勤務或偵辦刑案時，常遇有民眾向執勤員警表明「自旅遊警示地區返國」、「咳嗽、發燒」等事由，企圖規避查察或俟機拒捕，警政署為強化第一線員警執勤安全，特別針對「押解具有居家隔離或檢疫身分人犯的運送」、「疫情期間偵辦刑案所需設備、空間規劃（如：臨時偵詢空間）及人犯戒護」、「不明原因死亡之行政相驗及司法相驗」及「遠距詢問犯罪嫌疑人（證人）」等函頒作業程序，且通令各單位協助加強查緝囤積防疫物資（如：口罩、酒精…等）等違法行為，以確保國人健康及安定民心。

為有效因應疫情威脅與衝擊，警政署強調已要求各警察機關充分整備警力支援政府各種防疫措施，並依照轄區特性、駐地環境、空間限制等因素，執行因地制宜的權衡防疫措施，且加強員警衛教宣導及落實自我健康狀況監測，期間或許會造成同仁與洽公民眾些許的不便，但事前多一分預防，就多一分安全，呼籲國人「團結抗疫，一起努力」，共同配合政府防疫措施。

(中時電子報)