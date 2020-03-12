AMD（超微）近期與各家超級電腦研發業者深化合作關係，聯手開發搭載EPYC核心的系統，包括El Capitan、ECMWF、ARCHER2以及Vulcan－Cray。AMD處理器產品持續贏得新客戶採用，逐漸鞏固超級運算市場版圖。從極端氣候分析、自動駕駛，到各種國防系統，歐洲各地的研究人員與科學家紛紛改用AMD EPYC，以因應各種最嚴苛的需求。

AMD與各家超級電腦研發業者深化合作關係，聯手開發搭載EPYC核心的系統：

一、El Capitan－近期發表的全球最快超級電腦將突破2 exaFLOPs的雙精度效能，將協助美國國家核能安全管理局（NNSA）的任務以及推動人工智慧與機器學習方面的研究。

二、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的Atos超級電腦－用來降低嚴重氣候事件的影響。

三、ARCHER2－為英國國家研究創新局（UKRI）組建的一款Cray Shasta超級電腦，不久後將成為英國最強大的超級電腦。

四、Vulcan－Cray為英國原子武器研究所（AWE）組建的Shasta超級電腦，致力維護英國國防安全。五、斯圖加特大學的Hawk超級電腦－以第2代EPYC處理器組建在德國規模最大的超級電腦，也是歐洲、中東、非洲地區規模首屈一指的系統。

此外，AMD與HPE旗下超級電腦製造商Cray正聯手組建另一部exascale等級的超級電腦。

(時報資訊)