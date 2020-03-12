台南市中西區河樂廣場啟用不到1周，因公共設施未有警示標語，頻傳遭遊客破壞，市民公德心受質疑，台南市政府跨局處召開會議，研議在不影響景觀前提，制定營運維護機制。

河樂廣場號稱世界七大令人期待公園，開幕啟用後成為網友新興拍照打卡景點，營運以來，發生景觀燈遭人當椅子坐壞、民眾遛狗排泄物汙染環境與水池變臭等事件，台南市民公德心遭網友質疑，批評公共設施沒有警示標語與管理機制。

僅管網友屢發聲，12日仍有民眾發現遊客將燈座當椅子坐，網友認為市府該有一套管理機制，明訂規則，維護新完工的公共設施。

台南市長黃偉哲對公共設施遭遊客破壞表達遺憾，工務局將量身訂作河樂廣場的使用管理規則，在訂出營運維護機制之前，對外宣布嚴禁靠坐、站立在景觀燈，地下層禁止寵物落地（可置於寵物袋內）並禁止使用直排輪、滑板，7歲以下兒童需有家長陪伴才可進入水池空間，地面層禁止車輛騎乘與停放。

台南市工務局表示，河樂廣場的水有不斷過濾循環，將找人尋找發臭源頭排除，在維護機制定出之前，會請保全人員現場勸導民眾，避免遊客因誤解而不慎破壞設施。

配合避免廣場周遭機車違停，台南市都發局與台南市交通局在廣場週邊畫設171個機車停車格位，也呼籲機車騎士依規定停放於機車格位內，以免受罰。台南市經發局近期研擬招商，為河樂廣場提供更好的服務品質。

(中時 )