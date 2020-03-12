殲-31換裝 傳要迎陸海軍訂單 16:492020/03/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機最近以新塗裝亮相。（微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機 盛傳俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機將出現改進型，成為航母艦載機，而最近網上曝光了疑似最新型殲-31試飛的照片，再引發熱議。 據新浪軍事報導，從照片中可以看到，殲-31換上了宛如美國F-22戰機的灰色塊狀迷彩塗裝。有分析更指出，殲-31這次全新灰色塗裝，很有可能預示海軍會下訂單。 殲-20之後 陸開發新隱形戰機 號稱比美F35快30％ 陸殲31變胖了 (中時電子報) #殲-31 #FC-31 #鶻鷹 #航母 #艦載機 #F-22 #訂單 #隱形戰機 #塗裝 #試飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 號稱比美F35快30％ 陸殲31變胖了 00:302019/07/13 軍事 艦載機隊具戰力 陸002艦隊穿越台海 12:212019/11/19 軍事 陸殲31拚升級 現未來艦載機身影 18:442019/12/20 軍事 軍事熱門新聞 力克陸潛艦 日30年來首造海監船2021部署 - 軍事 殲-31換裝 傳要迎陸海軍訂單 - 空軍 小題大作？海軍官兵互毆 嚴懲汰除或刀下留人？ - 軍事 美軍艦航行南海 陸054A護衛艦監控畫面曝光 - 軍事 號稱比美F35快30％ 陸殲31變胖了 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。