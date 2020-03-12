俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機

盛傳俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機將出現改進型，成為航母艦載機，而最近網上曝光了疑似最新型殲-31試飛的照片，再引發熱議。

據新浪軍事報導，從照片中可以看到，殲-31換上了宛如美國F-22戰機的灰色塊狀迷彩塗裝。有分析更指出，殲-31這次全新灰色塗裝，很有可能預示海軍會下訂單。

(中時電子報)