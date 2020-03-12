為解決口罩搶購問題，韓國政府跟進台灣政策，推出實名制限額購買，並開放政府資料，台灣開發者立刻改版推出英文介面的韓國版口罩地圖，以行動展現台灣在防疫上提供的協助。

「我是想說台灣的（口罩地圖）都做好了，改起來很快，所以就直接改了一個韓國版」，台灣工程師江明宗利用先前開發台灣口罩地圖的經驗，在韓國政府的口罩庫存資訊上線同時推出韓國版口罩地圖服務。

育有2個小孩的工程師江明宗對中央社記者表示，一開始是因為家裡也有買口罩的需求，因此在台灣率先結合健保系統推出實名制販售口罩時，利用政府公開的技術資訊自行開發了一款台灣口罩地圖，之後透過韓國朋友得知韓國政府也跟進公開相關技術資訊，便在先前基礎上推出韓國版口罩地圖。

「會做韓國版，主要是想說，政府也在宣導政策，希望藉此爭取參與國際組織，我們也是基於國民外交的立場，想說可以幫忙做點事」，江明宗說，若日本、泰國等各國政府也有意願跟進口罩政策，相信台灣也有很多人願意提供協助。

台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發初期便面臨口罩缺貨問題，政府迅速訂定暫停出口、增建產線、實名制購買等政策，並公開口罩庫存相關技術資訊供民間開發使用，目前已經有超過100個相關應用推出。

也許因為有台灣經驗借鏡，「韓國一開始就給了座標等完整資料，操作介面也容易很多」，江明宗大概花了2、3小時就改好程式，加上韓國政府提前釋出相關技術文件，讓韓國口罩地圖得以在庫存資訊正式上線同時推出。

與韓國民間開發的口罩地圖相比，江明宗說：「其實我也看不懂韓文，但是盡可能把資訊轉換為英文，希望服務當地的外國人或台灣人。」

不過，江明宗指出，韓國並未提供詳細庫存數字資訊，因此地圖中僅以5種顏色標記庫存狀態，例如綠色是有100個以上庫存、黃色是30個到50個、紅色是2個到30個。且因窗口可能先發放號碼牌，但庫存是依實際銷售狀況變動，實際庫存仍與地圖顯示數據有所差異，這也是台灣口罩地圖目前面臨的問題。

江明宗舉例說：「我們是希望健保署系統可以新增藥局通報發放號碼牌狀況的功能，譬如設計一個開關，可以告訴大家號碼牌已經發完了，不用再來。」

韓國政府上週宣布以實名制販賣口罩，每人每週限買2片，須出示身分證以查詢購買履歷，以出生年分尾數分流購買的制度在本週正式上路，但仍有不少撲空的狀況發生；政府也因應非政府組織要求，於韓國時間10日晚間7時開放相關資訊，提供民間開發口罩地圖等應用。

(中央社)