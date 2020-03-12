順應新冠肺炎防疫工作與演出異動相關配套措施，國表藝中心為外租使用者發布場館特別方案，其中包括提供轉為直播場方式，原場次若轉為直播、錄影場，現場無觀眾進場，場地租金將以定價百分之五十，也就是半價計算。

國表藝中心轄下的場館包括台北兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家表演藝術中心三大場館。

國表藝中心表示，在疫情期間，有幾項情況，符合租金定價百分之五十計算，包括使用原場地，並採觀眾間隔座方式，以及原場次改為直播錄影場，或是疫情間，會有空出來的場地，在這時期新申請場地以直播、錄影，或是做製作研發、技術測試及排練等計畫等，皆依各場館原租金的定價百分之五十計算，若有特殊狀況，可以專案另外辦理。

若在演出前60日內取消演出者，可全數退回場地租金，原租用單位仍可保留檔期，做研發、技術測試及排練等之使用，免收租金。從原租用小型場地改到大型場地，維持原租用場地的收費標準，也就是說，原本租用小廳，改到大廳，只收原本小廳的場租。特殊狀況，另以專案辦理。

此外，因疫情取消演出的節目，各場館安排今年下半年空檔、明（2021）年上半年檔期時，將列入作為相關考量，以國內團隊振興為優先。

在兩廳院售票系統方面，演出時間於今年4月30日前的節目，售票佣金五折計算，採滾動式調整實施期間。若節目取消，免收售票佣金，如因節目異動須通知觀眾者，免收簡訊費用。施行期間追溯自本年1月15日起。

方案實施期間、內容及範圍，依中央疫情指揮中心發布事項，作滾動式因應調整

(中時 )