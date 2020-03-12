居家檢疫男4度「趴趴走」 桃衛生局重罰100萬元 17:022020/03/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市1名男子依法要進行居家檢疫，不過他4度外出，衛生局決定開罰100萬元。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市1名男子從3級旅遊警示區返台，依法要進行居家檢疫，不過該男子度「外出趴趴走」，桃園市衛生局決定給予重罰100萬元，並強制安置該男子於集中檢疫處所。 衛生局指出，該男子擅離檢疫地點，並不願意配合防疫，已經多次溝通，仍擅離居家檢疫處所，經警察局蒐證屬實，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定，處以最高額度100萬元罰鍰，並強制安置至檢疫處所進行隔離。 (中時 ) #檢疫 #男子 #100 #衛生局 #居家 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市府備3千防疫包 免費送追劇打發時間 14:562020/03/09 生活 高市防疫關懷包 送免費追劇 04:102020/03/10 地方新聞 居家檢疫補償看這裡！每人每天可領1千元 照顧者也可領 20:112020/03/10 生活 港防疫快一步 法德日義境管升級 04:092020/03/11 焦點新聞 居家隔離檢疫 14天最多補償1萬4 04:102020/03/11 生活新聞 400國軍居家隔離 無礙戰備 04:102020/03/11 政治要聞 居家隔離太無聊 屏東縣提供萬部戲劇供追劇 11:582020/03/11 生活 居家檢疫男子小港開溜遭攔 北市開罰100萬 16:232020/03/11 社會 機車載送檢疫婦惹議 基市與民間救護車簽約 19:112020/03/11 社會 不甩居家檢疫 北市重罰百萬 04:102020/03/12 地方新聞 社會熱門新聞 英國媽媽飛機上演活春宮 孩子在旁當觀眾 - 社會 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 社會 海陸大戰艦艇兵 海軍司令震怒：通通汰除或撤職 - 社會 F奶蔡宜芳不倫戀 陳揮文3句「老司機忠告」太精闢 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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