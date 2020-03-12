桃園市1名男子從3級旅遊警示區返台，依法要進行居家檢疫，不過該男子度「外出趴趴走」，桃園市衛生局決定給予重罰100萬元，並強制安置該男子於集中檢疫處所。

衛生局指出，該男子擅離檢疫地點，並不願意配合防疫，已經多次溝通，仍擅離居家檢疫處所，經警察局蒐證屬實，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定，處以最高額度100萬元罰鍰，並強制安置至檢疫處所進行隔離。

(中時 )