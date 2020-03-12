108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於下周末於台北小巨蛋進行，因為新冠肺炎疫情，仍舊不開放球迷進場觀賽，先透過男子組4強分析了解一下中州科技大學戰力。

本季中州科大預賽15戰獲8勝，繼106學年拿下第7名之後，隊史第2度挺進UBA公開男一級8強，複賽階段前3戰吞2敗，後5戰讓輔仁大學、國立體大及上季亞軍義守大學都吃癟，義大更是關鍵一戰不敵中州而無緣4強，中州則是隊史首闖UBA公開男一級4強。

以複賽第3出線4強的中州絕對不是倖致，準決賽將逢「天敵」第2種子健行科技大學，跨季中州已吞下對戰6連敗，但初次進軍台北小巨蛋毫無壓力，將以平常心出擊，希望再有爆冷演出。

身為本季UBA最後4強唯一還沒拿過冠軍的中州，4強決賽陣中幾乎僅剩7名可用之兵，先發五虎出身HBL名校能仁家商、唯一本土主控陳柏宏，帶著外援斑霸、「蒙古三俠」白薩、沙鹿、蘇格爾，場場都得撐超過三十分鐘，而這五位先發季後都將畢業離隊，「鳥總」許智超不忘向今年自高中畢業的HBL甲、乙級球員招手，歡迎加入中州籃球大家庭。

(中時 )