韓國職棒隊日前結束來台的移地春訓，返韓前球員對於台灣的氣候與防疫工作讚不絕口，這一幕看在屏東縣議員李世斌眼裡很不滋味，他認為屏東有著天時地利，最適合作為亞洲春訓基地，這議題他連續講了16年，卻未見政府重視，直呼「真的氣到快吐血了」。

韓國職棒英雄隊及斗山熊隊，分別有90多名球員及40多名球員來台春訓，地點選在台南與高雄，距離屏東僅一步之遙。

16年前李剛當選屏東縣議員時，某日翻閱雜誌發現，日本沖繩過去是著名軍事基地，因氣候宜人，主政者積極投入運動發展，打造當地成為職業球員春訓場地，後續帶來的運動、觀光收入，讓沖繩搖身一變成為亞洲重要度假勝地。

李世斌說，屏東市區冬季少雨、氣候舒適，相較日韓長時間的下雪天氣，是最適合打造成為職棒的春訓基地，且球員來台，家屬跟著一同前來旅遊，加上球迷效益，這種不汙染的觀光財為何不賺？他以此作為政見、年年建議，如今已連任5屆，卻還看不到任何成果，讓他覺得自己就像狗吠火車，直呼心寒。

屏東縣政府體育發展中心主任許沛祥則說，「我們一直有在做阿」，細數包括麟洛運動公園附近的台糖地已經完成簽約，預計打造2座棒壘球場；另規畫在雲鵬眷村的體育休閒發展園區，未來也會有一座國際型棒球場，最快2021年就能完工，「這些都是現在進行式。」

(中時 )